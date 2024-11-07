زيلينسكي: كوريا الشمالية "تخوض حاليا الحرب في أوروبا"

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كوريا الشمالية "تخوض حاليا الحرب في أوروبا"، على خلفية تقارير نددت بها كييف وسيول والدول الغربية تفيد بأن بيونغ يانغ نشرت جنودا في روسيا لدعمها في القتال ضد أوكرانيا.



وقال زيلينسكي لزعماء أوروبيين في خطاب خلال قمة في بودابست حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن "كوريا الشمالية تخوض حاليا الحرب فعليا في أوروبا. يحاول جنود كوريا الشمالية قتل شعبنا على الأراضي الأوروبية".