الفاتيكان يعتبر أن ترامب لا يملك "عصا سحرية" لحل النزاع في أوكرانيا

هنأ أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، متمنيا له "الحكمة" وآملا أن يضع حدا للنزاعات، خصوصا في أوكرانيا، حتى لو لم يكن يملك "عصا سحرية".



وقال الكاردينال الإيطالي للصحافيين على هامش مؤتمر في روما "نتمنى له الكثير من الحكمة لأنها الفضيلة الأساسية للزعماء وفقا للكتاب المقدس".



وردا على سؤال حول وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"، قال بارولين: "فلنأمل، أعتقد أنه ليس لديه عصا سحرية لوضع حد للحرب، يتطلب الأمر الكثير من التواضع والاستعداد، والعمل لتحقيق المصالح العامة للإنسانية بدلا من التركيز على مصالح فردية".



وأضاف: "نأمل أن يتمكن فعلا من أن يكون عنصر انفراج وتهدئة في النزاعات الحالية التي تمزق العالم".



ودعا بارولين ترامب إلى أن يكون "رئيسا لكل البلاد" بهدف "التغلب على الاستقطاب" في المجتمع الأميركي.



ويشكل موقف بارولين أول رد فعل دبلوماسي من الكرسي الرسولي على فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، في حين لم يعلق البابا فرنسيس بنفسه على هذه النتيجة.

