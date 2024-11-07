الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان أحياء عدة في شمال قطاع غزة

#عاجل 🔴 الى كل السكان المتواجدين في قطاع غزة وتحديدًا في أحياء شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة.
⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق مرة أخرى قذائف صاروخية تجاه دولة اسرائيل.
⭕️لقد تم تخذير المنطقة المحددة عدة مرات في السابق. نخبركم ان المنطقة المحددة تعتبر… pic.twitter.com/IMHqiyUKSE
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 7, 2024
#عاجل 🔴 الى كل السكان المتواجدين في قطاع غزة وتحديدًا في أحياء شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة.
⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق مرة أخرى قذائف صاروخية تجاه دولة اسرائيل.
⭕️لقد تم تخذير المنطقة المحددة عدة مرات في السابق. نخبركم ان المنطقة المحددة تعتبر… pic.twitter.com/IMHqiyUKSE