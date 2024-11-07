الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان أحياء عدة في شمال قطاع غزة

#عاجل 🔴 الى كل السكان المتواجدين في قطاع غزة وتحديدًا في أحياء شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة.

⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق مرة أخرى قذائف صاروخية تجاه دولة اسرائيل.

⭕️لقد تم تخذير المنطقة المحددة عدة مرات في السابق. نخبركم ان المنطقة المحددة تعتبر… pic.twitter.com/IMHqiyUKSE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 7, 2024

أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان أحياء عدة في شمال قطاع غزة بعد تصنيفه لها على أنها "مناطق قتال خطيرة".ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس سكان أحياء "شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة" الى إخلائها والتوجه جنوبا، قائلا إنها "مناطق قتال خطيرة".