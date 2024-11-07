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زعيم الحوثيين يعتبر أن ترامب "سيفشل مجددا" في إنهاء القضية الفلسطينية
أخبار دولية
2024-11-07 | 09:34
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زعيم الحوثيين يعتبر أن ترامب "سيفشل مجددا" في إنهاء القضية الفلسطينية
أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "سيفشل" في إنهاء القضية الفلسطينية خلال ولايته الثانية.
ورأى الحوثي، في خطابه الأسبوعي تعليقا على نتائج الإنتخابات الأميركية، أن "ترامب فشل في مشروع (...) صفقة القرن رغم كل عنجهيته واستكباره واستهتاره وطغيانه، وسيفشل في هذه المرة أيضا".
واعتبر زعيم أنصار الله أن الرؤساء الأميركيين "يتنافسون أيهم يقدم خدمات أكثر للعدو الإسرائيلي (...)"، لافتا إلى أن "ترامب بنفسه كان في مدة رئاسية سابقة، وحرص على تقديم إنجازات للإسرائيليين"، معددا "الاعتراف بالقدس بكلّها عاصمة لإسرائيل (...) ونقل السفارة الأميركية إليها".
وأضاف متوجها إلى العرب أن ترامب "يريد أن يحلبكم، يرى في أثريائكم بقرة حلوب".
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