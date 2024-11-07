فرنسا: لا علم لنا بأي إجراءات جزائرية على الواردات والصادرات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة لوفيغارو أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.