اشكال دبلوماسي فرنسي-إسرائيلي في موقع تديره باريس في القدس

تخلل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الى القدس إشكال دبلوماسي بين فرنسا واسرائيل، بعد دخول أفراد "مسلحين" من الشرطة الإسرائيلية "من دون إذن" موقعا يضمّ كنيسة تديرها باريس.



وندد بارو بـ"وضع غير مقبول" ورفض دخول موقع "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون، بينما قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف عنصرين من الدرك الفرنسيين في المكان، بحسب ما شاهدت صحافية في وكالة فرانس برس.