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بايدن يتعهد انتقالا "سلميا ومنظما" للسلطة مع ترامب
أخبار دولية
2024-11-07 | 11:50
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بايدن يتعهد انتقالا "سلميا ومنظما" للسلطة مع ترامب
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن تأمين انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وشدد الرئيس الديموقراطي من البيت الأبيض على ضرورة "خفض" التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وذلك في أول موقف له منذ فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.
وأكد بايدن أن النظام الانتخابي عادل وجدير بالثقة، مشددا على أنه يجب أن نتقبل الاختيار الذي اتخذه الأميركيون.
وقال: "تحدثت إلى نائبتي كامالا هاريس ويجب أن تكون فخورة بحملتها".
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