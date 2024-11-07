بوتين يعلن "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استعداده لاستئناف التواصل" مع دونالد ترامب، بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الاميركية، موجها إليه التهنئة بذلك.



وقال بوتين، خلال منتدى مشيرا الى ترامب: "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد. أود أن انتهز هذه الفرصة لاهنئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".