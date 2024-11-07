إسرائيل إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا: المسائل الامنية "تم توضيحها" مسبقا

نفت اسرائيل مسؤوليتها عن إشكال دبلوماسي تخلل زيارة وزير الخارجية الفرنسي لموقع تديره فرنسا في القدس، مؤكدة أن المسائل الأمنية "تم توضيحها" مسبقا لسفارة فرنسا.



وبعدما احتجت باريس على دخول عناصر مسلحين من الشرطة الإسرائيلية موقع "الايليونة" في جبل الزيتون قبيل زيارة للوزير جان-نويل بارو، أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان أن "الآليات تم توضيحها مسبقا خلال محادثات تمهيدية مع سفارة فرنسا في اسرائيل".