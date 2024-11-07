البيت الأبيض: الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية في لبنان ستستمر

اعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وكذلك مساعي التوصل إلى حل في لبنان قبل أن يترك منصبه في كانون الثاني.