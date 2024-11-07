ماليزيا تعلن إصابة ستة من عناصرها لحفظ السلام في جنوب لبنان



أعلنت وزارة الدفاع الماليزية في بيان أن ستة من عناصرها لحفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الموقتة "يونيفيل" أصيبوا في جنوب لبنان إثر غارة استهدفت مدينة صيدا وأودت بثلاثة مدنيين.



وقالت وزارة الدفاع الماليزية إن الانفجار "استهدف مركبة مدنية أخرى متّجهة نحو بيروت، ملحقا أضرارا بحافلة تنقل" عناصر حفظ السلام الماليزيين في البعثة الأممية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم.



ووصفت جروحهم بـ"الطفيفة"، مشيرة إلى أن أحد العناصر أصيب بكسر في ذراعه اليسرى ونقل إلى المستشفى.



وجاء في البيان ايضا أن القوّات المسلّحة الماليزية "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقديم معلومات محدثة عن الحادث فور توافرها".



وشدّد البيان على أن القوّات المسلّحة "تبقى ملتزمة ضمان سلامة طاقمها خلال تأديته مهام حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة".