ترامب يعيّن رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز بمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس أنّه اختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول تعيين رئيسي يقدِم عليه بعد فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع.



وقال الملياردير الجمهوري في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".



وأضاف أنّ ويلز "ستواصل العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مجدّدا"، في إشارة إلى الشعار الشهير لحملته الانتخابية.



وذكّر الرئيس المنتخب بأنّ هذه السيدة الستّينية ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولّى هذا المنصب المرموق، معتبرا إياه "شرفا استحقّته عن جدارة".



ومنصب كبير موظفي البيت الأبيض يعتبر في الولايات المتحدة المركز الأكثر استراتيجية في السلطة التنفيذية وهو يعادل في دول أخرى منصب رئيس ديوان الرئاسة أو رئيس الديوان الملكي.