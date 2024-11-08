وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين في البرلمان

أدى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس اليمين الدستورية أمام البرلمان ليل الخميس الجمعة، بعد يومين على الإقالة المفاجئة لسلفه.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أقال وزير دفاعه يوآف غالانت الثلاثاء، بعد خلافات حول سير الحرب في غزة، واستبدله بنظيره للشؤون الخارجية يسرائيل كاتس الذي وعد بهزيمة "أعداء" البلاد.



أما جدعون ساعر الذي كان يشغل حتى الآن منصب وزير بلا حقيبة، فسيخلف كاتس في منصب وزير الخارجية.



وقد شابت اليوم الأخير لكاتس في وزارة الخارجية حادثة دبلوماسية مع فرنسا، تمثلت في دخول عناصر مسلحين من الشرطة الإسرائيلية "من دون إذن" إلى موقع ديني في القدس تعود ملكيته وإدارته لباريس، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لإسرائيل الخميس.



وأثارت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي في خضم الحرب، ردود فعل قوية وتظاهرات في كل أنحاء إسرائيل.



وحض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في الكنيست مساء الخميس، كاتس على أن يكون "وزير الجنود والمقاتلين"، داعيا إياه خصوصا إلى معارضة مشروع القانون المثير للجدل الذي من شأنه إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي قضية حساسة باتت في صلب النقاش السياسي منذ بداية الحرب.