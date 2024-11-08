الرئيس الصيني يزور البيرو والبرازيل الأسبوع المقبل لحضور قمتي أبيك ومجموعة العشرين

يسافر الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيرو والبرازيل الأسبوع المقبل لحضور قمتي أبيك ومجموعة العشرين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية الجمعة.



ويزور شي ليما من 13 إلى 17 تشرين الثاني وريو دي جانيرو من 17 إلى 21 من الشهر نفسه وفق ما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في بيان.