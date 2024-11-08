وفاة شخصين وفقدان 12 في غرق قارب صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

أعلن مسؤول أن شخصين لقيا حتفهما وما زال 12 في عداد المفقودين بعد غرق قارب صيد قبالة ساحل جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.



وأشار المسؤول الى أن السلطات فقدت أثر القارب في الساعات الأولى من الصباح، كاشفا أنه كان يقل 27 شخصا. وقال إنه كان هناك أجانب ضمن من تسنى إنقاذهم وإن مواطنين من كوريا الجنوبية لقيا حتفهما.



وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن خفر السواحل في كوريا الجنوبية تلقى نداء استغاثة في الساعة 4:33 صباحا (1933 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) على بعد 24 كيلومترا من جزيرة قبالة سواحل جيجو.



وذكر مكتب الرئيس يون سوك يول أنه أمر باستخدام جميع الموارد المتاحة لعملية البحث والإنقاذ.