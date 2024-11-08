إسرائيل: نستعد لنشر مهمة إنقاذ بالتنسيق مع الحكومة الهولندية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه يستعد لنشر مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية.



وأضاف: "ستُنشر المهمة باستخدام طائرات شحن وستشمل فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم إنه أبلغ بتفاصيل "حادث عنيف للغاية" استهدف مواطنين إسرائيليين في أمستردام.