فاينانشال تايمز: كوشنر يستبعد الانضمام لإدارة ترامب الجديدة

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لن يعود إلى البيت الأبيض ضمن الإدارة الجديدة.



وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين إن كوشنر قد يقدم المشورة بشأن سياسة الشرق الأوسط.