المركز الوطني الأميركي للأعاصير: الإعصار رافايل يزداد قوة ويصبح من الفئة الثالثة

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث تحذيراته إن شدة الإعصار رافايل زادت مجددا ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة على مقياس سفير-سيمبسون لقوة الأعاصير، ومن الممكن أن يزداد قوة.يبعد الإعصار رافايل الآن نحو 985 كيلومترا شرقي مصب نهر ريو غراندي، وهو مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة.