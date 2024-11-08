نتانياهو يدين "اعتداء معاديا للسامية" على مشجعين إسرائيليين في أمستردام

دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة "اعتداء معاديا للسامية" على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، وذلك في اتصال مع نظيره الهولندي ديك شوف.وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء إن "نتانياهو قال إنه ينظر الى الاعتداء المعادي للسامية على مواطنين إسرائيليين مع سبق الإصرار، بمنتهى الجدية، وطلب زيادة الأمن لكامل المجتمع اليهودي في هولندا".