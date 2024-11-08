روسيا تطلق وابلا جديدا من الطائرات المسيرة على أوكرانيا... ومقتل مدني وإصابة أكثر من 30 شخصا

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم، أن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الطائرات المسيرة في هجوم ليلي على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أكثر من 30 شخصا في وسط وجنوب وشمال شرق البلاد.



وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن شخصا قتل في منطقة أوديسا جنوب البلاد عندما هاجمتها القوات الروسية بطائرات مسيرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية والمنازل.



وأفادت الوزارة في بيان على تطبيق تيليغرام، بأن تسعة أشخاص أصيبوا في أوديسا.



وقالت إن أربعة أصيبوا في هجوم على منطقة كييف بوسط البلاد، كما تضرر ما لا يقل عن ستة منازل وسيارات عدة.



وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف أن روسيا قصفت أيضا مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد بقنابل موجهة خلال هجوم الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة 25 شخصا على الأقل.