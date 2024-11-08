رئيسة بلدية أمستردام: يجري التأكد من نطاق العنف ضد مشجعين إسرائيليين لكرة القدم

أعلنت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما اليوم الجمعة أن الأجهزة التابعة لها لا تزال تعمل على تحديد النطاق الكامل لأعمال العنف التي استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب بالدوري الأوروبي.



وذكرت في منشور على إنستغرام: "على الرغم من الانتشار المكثف للشرطة في المدينة، أصيب مشجعون إسرائيليون"، مضيفة أن العدد الدقيق للمصابين والمعتقلين لم يتضح بعد.