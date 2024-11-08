شرطة أمستردام: نحقق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد أعمال الشغب

أعلنت الشرطة في أمستردام اليوم، أنه تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح بعد أعمال شغب اندلعت في وسط المدينة عقب مباراة لفريقي أياكس ومكابي تل أبيب لكرة القدم.



وأفادت الشرطة بأنها تحقق في بلاغات عن احتجاز محتمل لرهائن وعن مفقودين بعد أن تعرض مشجعو الفريق الإسرائيلي لهجمات، لكنها لم تخلص إلى أي شيء يؤكد ذلك.