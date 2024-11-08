الأمم المتحدة: ما يقرب من 70% من شهداء حرب غزة من النساء والأطفال

كشف تقرير للأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون "قرابة 70 %" من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.



وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن "قرابة 70 %" من 8119 شخصا من بين 34500 سُجّل استشهادهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب "هم من الأطفال والنساء".