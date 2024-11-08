سلطات الملاحة الإسرائيلية تعلن إقلاع أول طائرة لإعادة المشجعين من أمستردام

أعلنت هيئة الملاحة الجوية الإسرائيلية الجمعة أن الطائرة الأولى المخصصة لإعادة المشجعين من هولندا غداة تعرضهم لاعتداء عقب مباراة لكرة القدم، أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب.



وقالت المتحدثة باسم الهيئة ليزا دفير لوكالة فرانس برس إن الطائرة يتوقع أن تحط في أمستردام بعد الظهر وتعيد مشجعين لنادي مكابي تل أبيب تعرضوا لاعتداءات ليل الخميس الجمعة عقب مباراة ضد نادي أياكس أمستردام ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.