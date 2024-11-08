اردوغان يأمل أن يطلب ترامب من إسرائيل "وقف" الهجمات

نقلت محطة إن.تي.في التلفزيونية عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القول إنه يأمل في أن يطلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من إسرائيل "وقف" الهجمات، وإن تعليق الدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة.



ونقلت القناة عن اردوغان القول للصحفيين على متن رحلة عودته إلى تركيا من بودابست حيث حضر قمة المجموعة السياسية الأوروبية إن رئاسة ترامب ستؤثر بشكل جدي على التوازنات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.