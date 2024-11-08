فون دير لاين تندد بالهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام

فون دير لاين: لا مكان لمعاداة السامية على الإطلاق في أوروبا

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالهجمات على مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب في أمستردام.



وقالت في منشور على منصة إكس: "أشعر بالغضب إزاء الهجمات الدنيئة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين في أمستردام الليلة الماضية"، معلنة أنها ناقشت الأمر مع رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف.



وأضافت: "أندد بشدة بهذه الأفعال غير المقبولة. لا مكان لمعاداة السامية على الإطلاق في أوروبا. ونحن عازمون على محاربة جميع أشكال الكراهية".