القوات المسلحة الإيرانية: مقتل أربعة "إرهابيين" وجندي خلال عملية بجنوب شرق إيران

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية مقتل أربعة "إرهابيين" وجندي إيراني في جنوب شرق البلاد في خلال عملية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في هذه المنطقة، حسبما أفاد ضابط في المنطقة الجمعة وكالة إرنا الحكومية.



وقال الجنرال في الحرس الثوري أحمد شافعي للوكالة إنه في إطار "العملية المستمرة ضد الإرهابيين في منطقة راسك، قُتل أربعة إرهابيين".



وجرت العملية في إقليم سيستان-بلوشستان، وهو من أفقر المناطق في إيران ويشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.



وأضاف شافعي أن أحد الجنود المشاركين في العملية قُتل.