وزيرة خارجية ألمانيا: هجمات أمستردام على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين "مخزية"

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة عن صدمتها من المشاهد الواردة من أمستردام، حيث تعرض مشجعون إسرائيليون لهجوم خلال أعمال شغب بعد مباراة لكرة القدم في المدينة الهولندية.



وكتبت بيربوك في منشور على منصة إكس "الصور الواردة من أمستردام مروعة ومخزية للغاية بالنسبة لنا في أوروبا. اندلاع مثل هذا العنف ضد اليهود يتجاوز كل الحدود. لا يوجد ما يبرر ذلك".



وأكدت أنه يجب أن يتمكن اليهود من الشعور بالأمان في أوروبا.