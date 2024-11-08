الجيش الإسرائيلي يمنع عناصره من السفر الى هولندا عقب الصدامات مع المشجعين

حظر الجيش الإسرائيلي الجمعة على كل عناصره السفر الى هولندا غداة صدامات ليلية طالت مشجعين لفريق مكابي تل أبيب بعد مباراة لكرة القدم.وأعلن الجيش في بيان "بعد تقييم الوضع، يحظر الجيش على كل العناصر الذين يخدمون في الجيش السفر الى هولندا حتى إشعار آخر".