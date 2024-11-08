هيئة بريطانية: زورق مسلح اقترب من سفينة قبالة اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن زورقا صغيرا يحمل أفرادا مسلحين اقترب من سفينة أمس الخميس.



وذكرت الهيئة أن الحادث كان جزءا من واقعة أوسع عندما رصدت السفينة ما بين تسعة و15 زروقا صغيرا في المنطقة، على بعد حوالي 53 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من عدن باليمن.



وأضافت أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وأنها واصلت الإبحار للميناء التالي.