أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس تقرع مجددا لأول مرة منذ حريق 2019

دقت الأجراس الثمانية لبرج الجرس الشمالي لكاتدرائية نوتردام في باريس، التي تستعد لإعادة فتحها في 7 كانون الأول، الجمعة، بعد أكثر من خمس سنوات على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من الكاتدرائية.



وقبيل الساعة 10,30 صباحا (09,30 ت غ)، دقت الأجراس واحدا تلو الآخر، إثر تشغيلها بواسطة محركات، لتقرع سويا بصورة متناغمة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في الموقع.



وقال فيليب جوست، رئيس المؤسسة العامة المسؤولة عن ترميم الكاتدرائية، والذي كان حاضرا للمناسبة، "إنها خطوة جميلة ومهمة ورمزية".



وشدد على أن "هذه أول مرة (تقرع) كل الأجراس سويا" منذ حريق نيسان 2019، وذلك قبل أقل من شهر من إعادة فتح الكاتدرائية.



وقال ألكسندر غوجون، من شركة غوجون، وهو مدير مشروع إعادة تجهيز الأجراس، إن "كل شيء ليس مثاليا بعد. سنحل هذه المشكلة بشكل مثالي ولكن هذه المحاولة الأولى كانت ناجحة"، متحدثا عن "نتيجة عظيمة" للتجربة. وكانت تجارب أجريت لكل جرس على حدة الخميس.



وتمثل هذه المحطة خطوة إضافية على طريق إحياء كاتدرائية نوتردام، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب ومن أكثر المعالم استقطابا للزوار في أوروبا.



وخلال حريق 15 نيسان 2019، وصلت النيران إلى جزء من برج الجرس الشمالي للمبنى، والذي كان لا بد من ترميمه.



وفي حزيران 2023، تولت "مجموعة شكلتها خمس شركات" متخصصة "نزع أجراس البرج الشمالي الثمانية وهي غابريال (4162 كيلوغراما) وآن جنفييف (3477 كيلوغراما) ودوني (2502 كيلوغراما) ومارسيل (1925 كيلوغراما) وإتيان (1494 كيلوغراما) وبنوا جوزيف (1309 كيلوغرامات) وموريس (1101 كيلوغراما) وجان ماري (782 كيلوغراما)"، بحسب ما افادت المؤسسة العامة المولجة الترميم وكالة فرانس برس.



وأوضحت أن الهدف من نزعها كان "إتاحة ترميم برج الجرس الشمالي" المخصص "لدعم وزنها وحركتها" و"لامتصاص اهتزازاتها كي لا تتسبب بتداعيات على البناء".



إلى ذلك، كشف فيليب جوست الجمعة أنّ "فنانين كبارا يتمتعون بشهرة عالمية" سيشاركون في مراسم إعادة فتح كاتدرائية نوتردام في السابع من الشهر المقبل.



لكن رئيس المؤسسة العامة المسؤولة عن ترميم الكاتدرائية لم يسمّ أيا من الفنانين المتوقع حضورهم، ولم يؤكد الأنباء عن توجه عضو فريق البيتلز السابق بول مكارتني للمشاركة في الحدث، وهو احتمال أوردته مقالات صحافية عدة في الأسابيع الأخيرة.



وقال جوست عبر اذاعة "ار تي ال" الفرنسية "سيحضر فنانون جيدون جدا، وفنانون كبار يتمتعون بشهرة عالمية، وهذا ما تستحقه الكاتدرائية"، لكنه أكد أن التفاصيل في هذا الشأن ستُكشف "عندما يحين الوقت".