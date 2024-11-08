أوكرانيا تعلن استعادة جثث 563 جنديا من روسيا

أعلنت أوكرانيا أنها تسلّمت جثث 563 جنديا من السلطات الروسية، قتل معظمهم في المعارك في منطقة دونيتسك في الشرق.وأفاد مقر التنسيق للتعامل مع سجناء الحرب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "جثث 563 مدافعا عن أوكرانيا سقطوا أعيدت إلى أوكرانيا".