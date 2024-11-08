مقتل 120 مدنيا بولاية الجزيرة السودانية خلال يومين في اعتداءات قوات الدعم السريع

قتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة في وسط السودان في اعتداءات عدة بالرصاص أو نتيجة التسمم الغذائي أو نقص الرعاية الطبية، على ما أفادت وزارة الخارجية السودانية، في تصاعد مروِّع للعنف الذي تشهده هذه الولاية منذ الشهر الماضي.



وقالت الخارجية السودانية في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة: "ارتكبت مليشيا الجنجويد في اليومين الماضيين مذبحة جديدة في مدينة الهلالية، ولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيدا، قتلا بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين".



وتشير الحكومة السودانية في كثير من الأحيان لقوات الدعم السريع التي تحاربها منذ أكثر من عام ونصف باسم "ميليشيا الجنجويد" المسؤولة عن الإبادة والتطهير العرقي في منطقة دارفور منذ أكثر من 20 عاما.