المستشار الألماني يقول إنه منفتح على مناقشة موعد تنظيم انتخابات مبكرة

صرّح المستشار الألماني أولاف شولتس أنه منفتح على مناقشة موعد تنظيم انتخابات مبكرة في ألمانيا، في وقت يواجه ضغوطات لتسريع المسار الآيل إلى استحقاق انتخابي بعد انهيار الائتلاف الحكومي الذي يتزعّمه.



ومن المفترض أن يبدأ هذا المسار في 15 كانون الثاني مع طرح الثقة بالحكومة على التصويت، لكن الزعيم الاشتراكي-الديموقراطي أعرب عن استعداده لتكليف البرلمانيين "بتقديم جواب حول الوقت المناسب لطرح الثقة في البوندستاغ"، مقرّا بأنه "لا بدّ من إجراء انتخابات جديدة على وجه السرعة".