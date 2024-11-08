فون دير لايين تقترح على ترامب استبدال الغاز الروسي بالأميركي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي.



وأكدت رئيسة المفوضية عندما سُئلت عن الكيفية التي تنوي فيها إدارة العلاقة التجارية مع دونالد ترامب الذي أجرت معه أول اتصال هاتفي الخميس أن "هناك مصالح مشتركة لدينا ومن ثم يجب الدخول في مفاوضات".



وأوضحت أن "المصالح المشتركة هي، على سبيل المثال -- هذا أحد المواضيع التي تطرقنا إليها، ولن أقول ناقشناها -- موضوع الغاز الطبيعي المسال بأكمله".



واوردت فون دير لايين إن أوروبا لا تزال تتلقى "الكثير من الغاز الطبيعي المسال عبر روسيا"، مضيفة "لماذا لا نستبدله بالغاز الطبيعي المسال الأميركي، وهو أرخص بالنسبة الينا ويخفض أسعار الطاقة لدينا".



وجاءت تصريحاتها في مؤتمر صحافي بعد قمة أوروبية في بودابست.