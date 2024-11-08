قوات الدعم السريع: أكثر من 60 شخصا قُتلوا في غارة جوية للجيش السوداني في دارفور

أوردت قوات الدعم السريع السودانية إن أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين في شمال دارفور.



وقال المتحدث باسم الدعم السريع عبر حسابها الرسمي على تلغرام إن العدوان تعمّد الآثم... تدمير مدرسة الفاروق الأساسية التي تأوي أكثر من 35 أسرة نازحة بمدينة الكومة، وسقط مئات الجرحى نتيجة القصف بأكثر من 7 صواريخ وقنابل متفجرة".