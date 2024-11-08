القضاء الأميركي يعلن توجيه اتهام الى إيراني بالتخطيط لاغتيال ترامب

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهام الى إيراني بتلقي أمر من طهران لإعداد خطة لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.



واورد بيان للوزارة أن هذه الخطة تم تدبيرها في شكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني ثأرا لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد العام 2020.