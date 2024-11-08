السودان بين بلينكن ونظيره الاماراتي

شدد وزير الخارجية الاميركي أنطوني أنتوني بلينكن على ضرورة وقف القتال في السودان ودعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة مدنية هناك، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.



وناقش بلينكن أيضا الحاجة إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان وشكر الإمارات على تقديمها المساعدات لغزة ولبنان.