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عبّاس اتصل بترامب: لتحقيق السلام العادل والشامل
أخبار دولية
2024-11-08 | 14:18
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عبّاس اتصل بترامب: لتحقيق السلام العادل والشامل
اتصل الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس بالرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وهنأه على فوزه في الانتخابات.
وقال إنّه يتطلع إلى العمل معه لتحقيق السلام "العادل والشامل".
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