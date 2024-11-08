بايدن: "الهجمات المعادية للسامية" في أمستردام "مشينة"

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام أمس، معتبرا أنها "خسيسة".



ورأى بايدن، عبر إكس، أن "الهجمات تعكس لحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد".



وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين، مشددا على أنه "يجب محاربة معاداة السامية بلا هوادة أينما ظهرت".