رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: قطر أبلغت حماس قبل عشرة بأيام بأنها لم تعد موضع ترحيب في الدوحة

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة لم يعد مقبولا بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.



وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام.