أوستن يتحدث مع نظيره الإسرائيلي الجديد للمرة الأولى منذ توليه منصبه

تحدث وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس للمرة الأولى منذ توليه منصبه.



وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ودعم حقها في الدفاع عن نفسها، بحسب بيان البنتاغون.