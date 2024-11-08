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وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة في ريف حلب
أخبار دولية
2024-11-08 | 17:25
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وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة في ريف حلب
استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة السفيرة في ريف حلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشارت الوكالة إلى "معلومات أولية عن عدوان إسرائيليّ" على محيط المدينة.
وقال مصدر عسكريّ للوكالة: "حوالى الساعة 00,45 بعد منتصف الليل شنّ العدو الإسرائيليّ عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية."
واستهدفت غارات إسرائيلية معامل للصناعات العسكرية والبحوث العلمية، التابعة لقوات النظام في مدينة السفيرة، ويوجد فيها عناصر من الحرس الثوريّ الإيرانيّ ومجموعات موالية لطهران، حسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.
ولفت المرصد إلى أنّ السويداء ودرعا وقاعدة التنف شهدت تحليقًا مكثّفًا لطيران حربيّ مجهول، قرب الحدود مع الجولان السوريّ المحتل، قبل استهداف السفيرة في ريف حلب.
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