مسؤول أوكرانيّ لوكالة "فرانس برس": إيلون ماسك شارك في المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي

أفاد مسؤول أوكرانيّ بأنّ إيلون ماسك شارك في مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكيّ والرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وأشار المسؤول الرئاسيّ لفرانس برس إلى أنّ ما ورد في تقرير لموقع أكسيوس الأميركيّ في هذا الشأن صحيح.



وقال ترامب إنه يعتزم إشراك ماسك بدور استشاري في حكومته المقبلة.



وأكّد مصدر أوكرانيّ رفيع آخر للوكالة أنّ ماسك كان حاضرًا شخصيًا مع ترامب، أثناء إجراء المكالمة.



وقال المصدر إنّ ماسك لم يكن على الخط، ترامب أعطاه الهاتف، "كانا معًا في مكان ما".



وأضاف: "زيلينسكي شكر ماسك على ستارلينك، وتحدّثا لفترة وجيزة"، في إشارة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتاحة للقوات الأوكرانية.

