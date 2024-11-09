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هجوم روسيّ استهدف مبنى سكنيًا في أوديسا الأوكرانية

أخبار دولية
2024-11-09 | 00:44
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هجوم روسيّ استهدف مبنى سكنيًا في أوديسا الأوكرانية
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هجوم روسيّ استهدف مبنى سكنيًا في أوديسا الأوكرانية

استهدف هجوم روسيّ - بطائرات مسيرة - مبنى سكنيًا، في مدينة أوديسا الأوكرانية، وفق هيئة البث العامة الأوكرانية.

وقالت في بيان على تطبيق تيليغرام، نقلًا عن سكان، إنّ الهجوم أدّى إلى نشوب حريق كبير في المبنى.
 
ونشرت وسائل إعلام في المدينة مقاطع مصوّرة تظهر سيّارات ومباني مشتعلة وأعمدة دخّان كثيف تتصاعد في السماء.

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