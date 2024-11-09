انفجار في محطة للسكك الحديدية في كويتا جنوب غرب باكستان

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرين، في انفجار، في محطة للسكك الحديدية، في كويتا، في جنوب غرب باكستان، وفق قناة جيو نيوز الإخبارية.