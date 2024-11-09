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وزير الطاقة التركيّ: أردوغان سيزور السعودية الاثنين
أخبار دولية
2024-11-09 | 04:00
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وزير الطاقة التركيّ: أردوغان سيزور السعودية الاثنين
أعلن وزير الطاقة التركيّ ألب أرسلان بيرقدار، أنّ الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان سيزور السعودية الاثنين.
وقال، في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك)، إنّ أردوغان سيبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خلال حضوره قمة منظمة التعاون الإسلاميّ في الرياض.
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