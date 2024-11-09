روسيا لا ترى سببا لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم، إن وزارة الخارجية لا ترى أي سبب يدفعها للحديث عن استئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.



وأضافت الوكالة نقلا عن ريابكوف أن موسكو وواشنطن "تتبادلان الإشارات بشأن أوكرانيا" عبر قنوات مغلقة على المستويين العسكري والسياسي.