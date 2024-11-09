عدد من المقار الانتخابية في ولايتين أميركيتين تلقى تهديدات بوجود قنابل

تلقى عدد من المقار الانتخابية في ولايتي ماريلاند وكاليفورنيا الأميركيتين تهديدات بوجود قنابل الجمعة، وفق ما أعلنت السلطات.



وقالت إنّ الجميع بخير وإنّ مسؤولي إنفاذ القانون يحقّقون في الأمر.



كان مسؤولو الانتخابات يحصون بطاقات الاقتراع، عبر البريد، عندما جاءت التهديدات في ولاية ماريلاند.



ولفت مدير الانتخابات في الولاية جاريد ديمارينيس إلى أنّ التهديدات أدّت إلى إخلاء بعض المباني.



ووصف التهديدات بأنّها "جبانة"، مضيفًا أنّ المسؤولين المحليين سيستأنفون فرز الأصوات السبت.



ونشرت الشرطة عبر منصة إكس "إدارة شرطة مقاطعة بالتيمور على علم وتحقق حاليًا في التهديد بوجود قنبلة الذي تلقاه عبر البريد الإلكترونيّ مكتب مجلس الانتخابات في مقاطعة بالتيمور".



وأضافت لاحقًا أنّ التحقيق خلص إلى أن هذا التهديد لا أساس له من الصحة.



وفي مقاطعة أورانج بكاليفورنيا، تلقى مكتب تسجيل الناخبين تهديدا بوجود قنبلة بأحد مكاتب سانتا آنا، وأُخلي بعد ذلك مبنى المكتب والتفتيش باستخدام كلاب مدربة على كشف القنابل.

وقال المسؤولون إنّه لم يُعثر على أيّ متفجرات، مضيفين أنّ العمليات العادية ستستأنف السبت.