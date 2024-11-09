عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب في المنطقة لن تقتصر على الشرق الأوسط

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ عواقب اتساع رقعة الحرب في المنطقة لن تقتصر على الشرق الأوسط.



وقال عراقجي، في مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدوليّ، الذي ينعقد في طِهران: "في مثل هذه الظروف تزداد مسؤولية المجاميع الدولية وعلى المنظمات الأممية أن تقوم بمهامها في حفظ السلام والأمن الدوليّ بشكل حياديّ وعادل."



وأضاف: "على العالم أن يعلم أنّه إذا انتشرت الحرب، فإنّ انعدام الأمن وعدم الاستقرار يمكن أن يتمدد إلى مناطق أخرى، حتى إلى مناطق بعیدة."



وشدد على ضرورة أن يكون تحقيق وقف للنار في لبنان وإغاثة النازحين اللبنانين على رأس أولويات المجتمع الدوليّ.



وقال عراقجي للصحافیین علی هامش المؤتمر "إنّ الصهاینة سیرون في المستقبل القریب ماذا ستفعل دماء الشهید السید حسن نصرالله".



وقال رئیس مجلس الشوری الإيرانيّ محمد باقر قاليباف: "إذا كان القادة الأمريكيون يريدون السلام في منطقة غرب آسيا، فكان عليهم أن يسيطروا على كلب حراستهم، بدلًا من إغتیال قادة "حزب الله" الحكماء بالقنابل وغيرها من الأدوات العسكرية."